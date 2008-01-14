Ющенко затронул вопрос «десятков Новобогдановок»

07:10, 14 января 2008
Общество
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К чему Президент будет призывать в обращении

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает разработать новую прозрачную программу приватизации. Об этом он сказал на брифинге для прессы в Мукачево.

Как передает корреспондент УНИАН, В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что Украина должна проводить открытую политику в этой сфере. Он сказал, что будет призывать в своем ежегодном Обращении к парламенту разработать соответствующую программу на 2008 – 2010 годы.

Также, по мнению Президента, государство нуждается в новом плане утилизации боеприпасов. По его словам, сегодня в утилизации нуждается 700 тыс. тон боеприпасов. “Это вопрос национальной безопасности, это “десятки Новобогдановок”, - акцентировал В.ЮЩЕНКО.

Также, как отметил Президент, нуждаются в возобновлении боеспособности некоторые военные части, потерявшие ее за последние годы. Глава государства отметил на необходимости выхода на государственный заказ по передовым средствам оборонного назначения.

 

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