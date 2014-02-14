На выходных в Украине будет прохладно, сыро и туманно

15-16 февраля, на праздник Сретения и в воскресенье, в Украине в результате затока более прохладного воздуха с северо-запада Европы, которое распространилось за холодным атмосферным фронтом, снизится температура воздуха. Ожидается ночью от 2 тепла до 5 мороза, днем будет в пределах 0-5 градусов тепла, на юге до +7, а в Крыму до +9 +12 градусов. Об этом сообщает opogode.ua.

Существенные осадки маловероятны, только в центре, на юге и на востоке временами пройдут дожди или морось. Ночью и утром ожидаются туманы которые ухудшат видимость до 50-300 метров. Таяние льда на водоемах не прекратится. В Карпатах остается опасность схода лавин.

В западных областях без осадков, местами туман. Температура воздуха ночью 0-6 мороза, днем 0-6 градусов тепла, на Закарпатье до +7 +9 градусов.

На севере без существенных осадков, местами туман. Температура воздуха ночью от 3 ​​тепла до 3 мороза, днем 1-6 градусов тепла.

В центральной части местами небольшой дождь, морось, туман. Температура воздуха ночью 0-5 тепла, днем 2-8 градусов тепла.

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На востоке местами дождь, туман. Температура воздуха ночью от 3 ​​тепла до 2 градусов мороза, днем +2 +9 градусов.

В южной части местами небольшой дождь, туманы. Температура воздуха ночью 0-5 тепла, днем +3 +9 градусов, в Крыму до +12 градусов.

В Киеве без существенных осадков, местами туман. Температура воздуха ночью от 1 тепла до 1 мороза, днем +2 +5 градусов.

В Украине ожидается западный и северо - западный ветер, 5-12 м/с.