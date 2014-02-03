Завтра в Украину придет тепло: будет солнечный день, температура поднимется до +4°

Будет стоять солнечная погода, местами переменная облачность. Ночью температура опустится до -18 мороза, дневные показатели будут около +4 тепла. Ветер южный 1-3 м/с, сообщает Meteoprog.UA.

В северных областях малооблачно, без осадков. Ночью температура воздуха составит -14 градусов. Дневные показатели будут около -5 мороза. В Черниговской области ночью похолодает до -13 ниже нуля.

В южных областях также малооблачно и без осадков. Днем температура воздуха составит -1…+3 градусов, ночью опустится до -7…-1 градусов. В Запорожской области ночью похолодает до -11 мороза, днем на столбике термометра будет около -3 ниже нуля.

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В западных областях ожидается ясная погода, без осадков. Ночью на столбике термометра будет около -10…-4 градусов. Температурные показатели днем будут около -4…+4 градусов.

В восточных областях - переменная облачность, без осадков. Ночью на термометре будет около -15 мороза. Днем температура воздуха составит -6 ниже нуля. В Луганской области ночью будет около -18 ниже нуля.

В центральных областях также ожидается переменная облачность и сухая погода. Днем температура воздуха составит -4…-2 ниже нуля. Ночные показатели будут около -14…-12 мороза. В Полтавской области днем будет около -5 ниже нуля.