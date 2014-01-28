На Донбассе милиционеры выдали школьникам щиты и дубинки (фото)
15:59, 28 января 2014Общество
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В Марьинке Донецкой области члены клуба юных правоохранителей "Фемида", который занимается правовым воспитанием подростков, встретились с милиционерами.
Клуб юных правоохранителей "Фемида" / Пресс-служба Донецкой областной милиции
Об этом пишет "Сегодня".
Начальник СКМДД Владимир Райвич рассказал любознательным тинейджерам об ответственности несовершеннолетних за криминальные и административные правонарушения и предупредил, что наказание за них несут не только они сами, но и их родители.
После беседы правоохранители продемонстрировали школьникам специальные средства защиты, которые используются в милиции и позволили им примерить амуницию и сфотографироваться на память.
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