На Донбассе милиционеры выдали школьникам щиты и дубинки (фото)

Об этом пишет "Сегодня".

Начальник СКМДД Владимир Райвич рассказал любознательным тинейджерам об ответственности несовершеннолетних за криминальные и административные правонарушения и предупредил, что наказание за них несут не только они сами, но и их родители.

После беседы правоохранители продемонстрировали школьникам специальные средства защиты, которые используются в милиции и позволили им примерить амуницию и сфотографироваться на память.