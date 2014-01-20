В Луганской области уничтожат всех диких кабанов из-за АЧС

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято на сегодняшнем совещании в Луганской облгосадминистрации по вопросам принятия мер по ликвидации и недопущению занесения возбудителя африканской чумы свиней на территорию области.

В частности, на территории Беловодского района был зарегистрирован еще один случай заболевания дикого кабана африканской чумой свиней. В связи с этим ветеринарная служба региона также рекомендует уничтожать бродячих кошек и собак, которые находятся за пределами населенных пунктов в лесных и степных массивах. По словам начальника Главного управления ветеринарной медицины в Луганской области Николая Мартыненко, отстрел диких животных только в приграничных районах может привести к дальнейшему распространению вируса АЧС вглубь области.

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В свою очередь, начальник Луганского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Алексей Приходько сообщил, что ведомству не хватает средств, в частности, нужна помощь в обеспечении горюче-смазочными материалами и патронами. Он также добавил, что для отстрела необходимо больше людей, поскольку не все охотники имеют необходимые навыки для отстрела диких кабанов.

Также в связи с увеличением случаев гибели животных от африканской чумы свиней на территории Ростовской области, которая непосредственно граничит с Луганской, специалисты Луганской таможни Миндоходов усилили защитные меры относительно предотвращения заражения скота в регионе. По словам начальника Луганской таможни Миндоходов Юрия Арєфьєва, все действия координируются с Луганским пограничным отрядом и Донецкой региональной службой государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора на государственной границе и транспорте.

В частности, он рассказал, что все пункты пропуска области оборудованы дезинфицирующими ковриками и барьерами. При въезде в пунктах пропуска для автомобильного сообщения установлены предупреждающие информационные стенды. Продукты животного происхождения и другие подконтрольные товары, которые могут быть заражены АЧС, изымаются.

Как сообщал УНИАН, 17 января Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) ввела временные ограничения на поставку живых свиней и продукции свиноводства из территории Луганской области из-за угрозы распространения АЧС, а также ужесточили контроль над ввозом на российскую территорию животноводческой продукции в ручной клади и багажа.

6 января вирус африканской чумы свиней был выявлен в Станично-Луганском районе Луганской области на границе с Россией. Вирус был диагностирован в туше дикого кабана. В результате мониторингового отстрела диких животных была обнаружена свиноматку с положительным результатом на наличие вируса АЧС.

Луганская облгосадминистрация заявила о намерениях усилить защитные меры относительно предотвращения заражения скота АЧС в регионе ввиду выявления случаев гибели животных от АЧС на приграничных территориях Ростовской области (Россия).

До этого вспышка АЧС в Украине произошла в 2012 году в Запорожской области.