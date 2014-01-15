К юбилею Тараса Шевченко КГГА планирует выполнить ряд задач

Такими соображениями поделился исполняющий обязанности председателя Киевской городской госадминистрации Анатолий Голубченко на заседании педагогического клуба директоров школ и учреждений профессионального образования.

– Мы помним советское время, когда нашего Кобзаря представляли исключительно как революционера, а его творчество часто подавали как проявление сельской, провинциальной культуры. Это было выгодно тогдашним идеологам. А потом его превратили в пророка, в икону украинской идеи. Но навязывание любых схематичных, выхолощенных образов мешает пониманию наследия этого без сомнения великого поэта, художника, мыслителя. Тарас Шевченко одновременно был и гением, и обычным, живым человеком из плоти и крови – с присущими ему не только выдающимися качествами, но и слабостями. Что нисколько не умаляло и не умаляет величие его духа и значимость всего, что он сделал для украинской нации и для культуры – не только нашей, украинской, но и мировой. Творчество Тараса Шевченко давно стало частью всемирного культурного наследия. Нам важно увидеть, понять и принять настоящего Шевченко. Тогда его не нужно будет искусственно осовременивать. Шевченко и без того современен и актуален, подобно другим выдающимся личностям вневременного общечеловеческого масштаба, – отметил Анатолий Голубченко. – В основе педагогической и просветительской работы должно лежать стремление избежать шаблонных трактовок творчества Тараса Шевченко и его роли в культуре и истории.

По словам А. Голубченко, именно такие подходы киевская власть обсудила с Общественной гуманитарной радой при КГГА и положила в основу плана художественных и культурно-образовательных мероприятий, посвященных празднованию 200-летия Кобзаря.

Часть этого плана уже реализована. В частности, в рамках совместного проекта КГГА и Благотворительного фонда «Большая семья» 25 мая прошлого года прошла культурно-художественная акция – арт-пленер «Т. Шевченко. Молодой взгляд», в которой приняли участие 360 учеников школ эстетического воспитания и детских художественных студий. 150 лучших работ будут выставляться в Музее истории города Киева с 11 по 21 марта 2014 года.

В перспективе также проведение на Певческом поле фестиваля детских хоровых коллективов «Тарасова песня», организация долгосрочного художественного проекта «Шевченковские этюды», проведение с марта по май городского конкурса-выставки «Тарасовыми путями», посвященной творчеству Кобзаря.

Напомним, что Указом Президента 2014 год объявлен в Украине Годом Тараса Шевченко.