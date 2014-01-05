Завтра в Украине, кроме юга и востока, ожидаются дожди

Ночью и утром в восточной и южной части страны местами туман, сообщает Укргидрометцентр.

Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 1-6° тепла; на крайнем западе и юге страны ночью 4-6°, днем 7-11° тепла.

В Киеве и области в понедельник ночью небольшие, днем умеренные дожди. Ветер южный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 1-6° тепла, в Киеве ночью 0-2° тепла, днем 2-4° тепла.