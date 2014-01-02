Кипрский канал извинился за показ новогоднего обращения не того президента

Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на издание Cyprus Mail. В ночь на 1 января на CyBC показали запись новогоднего обращения бывшего, а не действующего президента страны.

По факту ошибки руководством канала уже начато внутреннее расследование. О его результатах на CyBC обещают рассказать позже. Тем не менее, уже сейчас известно, что причиной выхода в эфире устаревшего президентского обращения, записанного еще в конце 2012 года, стал «человеческий фактор» — один из сотрудников канала нажал не на ту строку в составленном для него плейлисте программ.

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Запись обращения покинувшего свой пост в марте 2013 года Димитриса Христофиаса была включена вместо записи избранного на его место весной прошлого года Никоса Анастасидиса. Через несколько секунд операторы канала осознали свою ошибку и включили правильное видео. Однако, как отмечает, Cyprus Mail настроение многих телезрителей CyBC было испорчено инцидентом — Христофиас на Кипре считается непопулярным политиком, на которого киприоты во многом возлагают ответственность за охвативший страну в конце 2000-х финансовый кризис.

Проблемы с новогодним обращение президента возникли в этом году и у российских телеканалов. Так, жители Камчатки увидели речь, заранее записанную Владимиром Путиным в Кремле, а жители остальных регионов — новое обращение Путина, запись которого была сделана 31 декабря в Хабаровске. В более позднем обращении Путин упомянул теракты в Волгограде, произошедшие 29 и 30 декабря 2013 года. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал два новогодних обращения Путина «технической недоработкой».