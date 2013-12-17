Рост ВВП по итогам 2013 года будет близким к нулю - Минэкономразвития

Рост ВВП по итогам текущего года будет близким к нулю, сообщил журналистам на пресс-конференции в Киеве первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Анатолий Максюта.

По его словам, растут показатели торговли, несколько замедлилось падение промышленности, и в целом происходит замедление падения показателей. «Если такая тенденция продолжится и в декабре, а мы на это надеемся, то мы улучшим показатель спада ВВП. То есть, это будет не 1,3% (спад ВВП - УНИАН), а ближе к нулю», - сказал Максюта, и уточнил, что речь идет о квартальных данных показателя ВВП, поскольку Госстат публикует свои данные поквартально.

В то же время, отвечая на вопрос корреспондента относительно показателя ВВП по итогам 2013 года, Максюта отметил, что он также будет близким к нулю.

«Сегодня происходят торговые дискуссии, политические дискуссии, все может быть, но я думаю, что будет около нуля с небольшим отклонением в ту или иную сторону», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, ВВП Украины в третьем квартале 2013 года по сравнению с третьим кварталом 2012 года, по уточненным данным, снизился на 1,3% (в постоянных ценах 2007 года), по сравнению со вторым кварталом с учетом сезонного фактора - на 0,3%. Номинальный ВВП Украины по итогам третьего квартала составил 392,630 млрд грн. ВВП Украины в третьем квартале текущего года продемонстрировал спад пятый квартал подряд.

В 2012 году рост реального ВВП составил 0,2%, до 1,409 трлн грн.

По версии международных финансовых организаций, рост ВВП в 2013 году не превысит 1%. В частности, Международный валютный фонд прогнозирует рост на 0,4%, Всемирный банк – 0%, Европейская Бизнес Ассоциация – 0%, Fitch Ratings - 0%, Standard & Poor's - 1%.

Государственный бюджет Украины на 2013 год рассчитан, исходя из прогнозных макроэкономических показателей годовой инфляции (декабрь к декабрю) в 4,8%, предельного дефицита госбюджета в 3,2% ВВП и темпов роста ВВП в 3,4%.

Кабинет министров 14 сентября зарегистрировал проект госбюджета на 2014 год, предусматривающий рост ВВП на 3%, инфляцию на уровне 8,3% (декабрь к декабрю), госдолг в 32,4% ВВП и дефицит госбюджета на уровне 2,7% ВВП. Проект отправлен на доработку.