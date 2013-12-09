Командующий ВВ МВД призвал не допустить кровопролития

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью и СМИ внутренних войск МВД Украины.

“Обращаюсь к тем, кто в эти дни напряженно несет службу по охране общественного порядка в столице. В разных ситуациях войска всегда приходили на помощь гражданам Украины. В настоящее время они, как никогда, нуждаются в вашей помощи, в частности в охране общественного порядка во время митингов, чтобы предотвратить и не допустить провокаций и кровопролития», - говорится в обращении.

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Также Шуляк призывал солдат ВВ, что на их плечи возложена ответственная и нелегкая миссия - безопасность киевлян и гостей города. «Они должны чувствовать себя в безопасности. В то же время и жизни, и здоровью тех, кто стоит на страже закона, не должно быть угроз», - отметил Шуляк и добавил: «Выполняя задачи, возложенные на внутренние войска Законом Украины, мы должны четко обеспечивать конституционные права и свободы граждан, в том числе и во время мирных собраний».

«Главная наша цель сегодня – охрана общественного порядка, обеспечение безопасности граждан и недопущение обострения конфликтов на улицах столицы”, - говорится в обращении.

Шуляк отметил, что, несмотря на резкое ухудшение погодных условий, тяжелых условий службы, он призывает внутренние войска стоять на страже общественного порядка, не поддаваться на провокации, и в случае их выявления сразу же извещать стражей порядка и высшего командования.

“Командование внутренних войск со своей стороны обязуется прислушиваться к вам и соответственно реагировать на сообщения. Помните, что вы – на страже мира и спокойствия граждан! Достойно выполняйте возложенные задачи и с честью несите звание военнослужащего внутренних войск”, - подчеркнул в своем обращении Шуляк.