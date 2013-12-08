Милиция продолжает искать 11 пропавших без вести за время Евромайдана

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины.

Как отмечается в сообщении, в сети Интернет постоянно появляется информация о том, что во время массовых мероприятий теряются люди. Ранее милиция нашла двух девушек, которые считались исчезнувшими после разгона Евромайдана 30 ноября.

«Из 36 заявленных исчезнувших, милиции удалось установить местонахождение 25 граждан, которые объяснили, что не стали жертвами преступления. Некоторые из них продолжают находиться на Майдане Незалежности. Среди тех, кого удалось разыскать – одна несовершеннолетняя, и семь человек, которые приехали в столицу из других регионов», - отметили в МВД, добавив, что 11 человек пока ищут.

При этом в МВД заверяют, что «оперативные милицейские службы делают достаточно много, чтобы установить местонахождение исчезнувших и вернуть их родным».

«К поискам привлекаются не только столичные милиционеры, но и сотрудники региональных управлений. Кроме этого, была налажена постоянная связь с «Call-центром Евромайдана», где и аккумулируется информация об исчезновении или розыске тех, кто потерялся», - говорится в сообщении.