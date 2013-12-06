В Крыму задержали педофила, прятавшего мальчика в диване

Как сообщила УНИАН пресс-служба крымского управления МВД, 38-летний мужчина около недели назад увез ребенка из Луганска и удерживал его на съемной квартире. Мальчик был из неблагополучной семьи.

«Ребенка прятал в диване. Мальчик был раздет и испуган. Он рассказал, что познакомился с Денисом (так всем представлялся подозреваемый) в Луганске, в компьютерном клубе. Ребенок пожаловался новому знакомому на то, как ему тяжело живется в семье, и мужчина предложил ему уехать жить с ним на Южный берег Крыма», - говорится в сообщении.

По данным милиции, подозреваемый мужчина находится в розыске на территории соседнего государства за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении ребенка. В Украине он скрывался под чужим именем, купил поддельный паспорт в Луганске через Интернет.

Действия подозреваемого на данный момент квалифицированы по ч.1, 3 ст.358 Уголовного кодекса (подделка удостоверения или иного документа и использование заведомо поддельного документа), а также по ч. 2 с. 146 УК (незаконное лишение свободы или похищение человека, совершенные в отношении малолетнего). Ему грозит до пяти лет тюрьмы.