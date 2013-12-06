В Киеве пьяный муж-ревнивец устроил стрельбу, ранив милиционера

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью столичной милиции, информация о стрельбе поступила в дежурную часть Голосеевского райуправления 5 декабря в 19.45.

На месте правоохранитиели установили личность злоумышленника. Им оказался хозяин квартиры, 1969 года рождения, который, разгневавшись на собственную жену, начал угрожать ей оружием.

Милиционеры пытались установить с мужчиной контакт и войти в помещение. Однако в тот момент, когда один из них взялся за ручку двери, прозвучал выстрел и милиционер получил ранение.

«Скорая помощь» доставила потерпевшего в больницу с диагнозом: «огнестрельное ранение правой кисти», говорится в сообщении.

Жена злоумышленника рассказала свою версию событий, отметив, что причиной гнева мужчины стала ревность, проинформировали в милиции. Она уехала в Москву в командировку, а мужчина заподозрил ее в измене. Когда женщина вернулась, ее муж был пьян и держал в руке оружие.

Женщина успела выскочить на улицу, при этом закрыв входные двери, чтобы мужчина не мог выйти из квартиры. В результате освирепевший злоумышленник и начал стрелять по входной двери, сообщили в милиции.

«Когда он на некоторое время успокоился, милиционеры вместе с работниками МЧС зашли в помещение и задержали «снайпера», - отметили в ОСОГ, добавив, что в ходе проведения осмотра места происшествия было выявлено и изъято, в частности, устройство для отстрела зарядов, снаряженных резиновой пулей, нарезной карабин, предмет, похожий на винтовку, три предмета, похожих на пистолеты и патроны.

Разрешения на оружие мужчина имел.

Данное событие внесено в ЕРДР по ч.4, ст. 296 «хулиганство» и ст. 348 «посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего».

Преступник находится в Голосеевском райотделе ГУ МВД Украины в г. Киеве. Вещественные доказательства изъяты.