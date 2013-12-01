В Доме профсоюзов оппозиция открыла пресс-центр

Об этом сообщила журналистам в воскресенье пресс-секретарь лидера парламентской оппозиционной фракции "Батькивщина" Арсения Яценюка Ольга Лаппо, сообщает РИА Новости.

"Мы планируем в ближайшее время организовать пресс-центр, чтобы обеспечить нормальные условия для работы", - сказала она.

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По ее словам, журналисты будут обеспечены питанием и возможностью зарядить телефоны и другие средства связи. Также представителям СМИ организуют места для сна.