Британия запретила въезд 60 российским чиновникам

01:49, 09 июля 2013
Мир
1350 0

Министерство внутренних дел Великобритании запретило въезд 60 должностным лицам из России, которые фигурируют в "списке Магнитского".

Ведомство проинформировало об этом в ответе на запрос депутата Доминика Рааба. Парламентарий поинтересовался, сколько россиян из 60 участников перечня побывали в Великобритании в прошлом году.

По теме: Россия опубликовала ответ на «список Магнитского»

Британские журналисты предполагают, что Москва отомстит, как это было ранее с Вашингтоном, передает РосБизнесКонсалтинг. Тогда гражданам США запретили усыновлять российских сирот

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter