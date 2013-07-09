Британия запретила въезд 60 российским чиновникам
01:49, 09 июля 2013Мир
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Министерство внутренних дел Великобритании запретило въезд 60 должностным лицам из России, которые фигурируют в "списке Магнитского".
Ведомство проинформировало об этом в ответе на запрос депутата Доминика Рааба. Парламентарий поинтересовался, сколько россиян из 60 участников перечня побывали в Великобритании в прошлом году.
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