Минобороны отменило решение о распределении квартир в Киеве чиновникам Генштаба

Министр обороны Украины Павел Лебедев отменил решение о распределении квартир в городе Киеве должностным лицам Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Как сообщили УНИАН в Управлении прессы и информации Министерства обороны Украины, по результатам служебного расследования, проведенного по фактам, изложенным в программе “Деньги” телеканала “1+1” 14 октября 2013 года относительно получения должностными лицами Генерального штаба служебного жилья в городе Киеве, министр обороны Украины Лебедев принял ряд решений.

Как отмечается в сообщении, «в связи с подтвержденными фактами допущенных нарушений во время распределения квартир, и заключением комиссии, которая проводила служебное расследование, отменены решения о предоставлении жилой площади адмиралу Кабаненко И.В. и старшему лейтенанту Барабашук О.В.»; «ранее утвержденное решение об о составе жилищной комиссии гарнизона города Киева от 16 мая 2013 года № 7» отменено как выданные с превышением полномочий и не отвечают требованиям приказов Министерства обороны Украины».

Кроме того, с целью недопущения в будущем подобных случаев, начальнику Генерального штаба – Главнокомандующему Вооруженных Сил Украины генерал-полковнику Замане В.М. и начальнику Главного квартирно-эксплуатационного управления ВС Украины Грузинской Я.А. поручено упорядочить и сделать более прозрачным для общественности: ведение квартирного учета в воинских частях, гарнизонах и квартирно-эксплуатационных органах; ведение учетных дел военнослужащих и лиц, уволенных с военной службы в запас или в отставку и членов их семей; упорядочение учета жилой площади, поступающей в гарнизоны для распределения среди военнослужащих».

По решению министра обороны Украины Павла Лебедева, военнослужащие и работники ВС Украины, которые допустили нарушения, обнаруженные во время служебного расследования, будут привлечены к дисциплинарной ответственности приказами соответствующих командиров и начальников, говорится в сообщении.