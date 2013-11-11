Профсоюзы и предприниматели просят срочной встречи с Януковичем из-за проблем с Россией

Об этом говорится в переданных агентству УНИАН копиях писем в адрес Януковича от президента УСПП Анатолия Кинаха и председателя ФПУ Юрия Кулика.

“В связи с приостановкой Российской Федерацией сертификатов на поставки продукции транспортного машиностроения останавливаются такие предприятия, как «Азовмаш», Стахановский вагоностроительный завод, «Днепровагонмаш», Крюковский вагоностроительный завод. Аналогичные проблемы возникли на предприятиях кондитерской отрасли (Винница, Мариуполь и др.). Из-за отрицательной внешней конъюнктуры остановились предприятия химической отрасли (Северодонецк, Черкассы, Ривне и др.). Очень серьезная ситуация в связи с отсутствием рынков сбыта продукции сложилась в отраслях авиа-, автомобилестроения. В целом спад производства в машиностроении в январе-сентябре 2013 г. составил 13,6%, в химической промышленности – 19,6%. В группе непродовольственных товаров потребления на внутреннем рынке Украины доля импортной продукции составляет 57-60%”, - говорится в письме Кинаха к Президенту.

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В УСПП отмечают, что ситуацию осложняет отсутствие доступа производителей к кредитным ресурсам. “При учетной ставке НБУ 6,5% в годовом измерении реальна стоимость кредитов в банковской системе достигает 20% и выше. Все это может привести к потере значительного количества рабочих мест, обострению социально-экономической ситуации в стране”, - отмечается в письме.

Для эффективного решения отмеченных проблем, убеждены в УСПП, необходимо как можно быстрее активизировать совместную деятельность правительства и бизнеса по выявлению реальных рисков, а также разработать и внедрить механизмы снижения негативного влияния выявленных рисков на экономику.

“С целью решения обнаруженных проблемных вопросов промышленного, предпринимательского развития обращаемся к Вам, глубокоуважаемый Виктор Федорович, с просьбой проведения срочной рабочей встречи для рассмотрения и реализации совместных действий по решение проблемных вопросов”, - отметил Кинах.

В письме на имя главы государства Кулик, в частности, отметил, что «в Федерацию профсоюзов Украины поступают многочисленные обращения от профсоюзных организаций, членов профсоюзов, в которых выражается глубокая обеспокоенность ухудшением на протяжении последних месяцев экономического положения предприятий в связи с осложнением производственных связей с партнерами, в частности с Российской Федерацией и другими странами СНГ».

«Трудовые коллективы уже сейчас чувствуют негативные последствия такого положения. Сокращаются рабочие места и рабочее время, под угрозой полнота выплаты зарплаты, обеспечение предусмотренных колдоговорами социальных гарантий. Растет задолженность по выплате заработной платы. Отмечено негативное влияние на поступление средств в государственный и местные бюджеты, а также наполнение Пенсионного фонда и фондов государственного социального страхования. Это, в свою очередь, приводит к обострению ситуации с обеспечением государственных социальных выплат”, - говорится в письме Кулика.

По мнению председателя ФПУ, данные обстоятельства требуют срочного реагирования органов государственной власти и усиления взаимодействия сторон социального диалога для противодействия распространению негативных социально-экономических последствий и предубеждения социальных протестов.

«В связи с отмеченным предлагаем провести встречу с Вами, уважаемый Виктор Федорович, с целью обсуждения назревших, актуальных для профсоюзов проблем», - отметил Кулик.