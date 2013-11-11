В Одессе разоблачили сеть сбыта психотропов в сувенирных магазинах

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД в Одесской области, подозреваемые под предлогом продажи курительных смесей наладили в Одесской и Днепропетровской областях канал ввоза и сбыта особо опасных психотропных веществ. Организаторы группы - 38-летний житель Донецкой области и 25-летняя одесситка.

«Установлено, что мужчина отвечал за доставку курительных смесей в места сбыта в Одессе, а также за сбор средств, полученных от реализации психотропных веществ, и передачу их своей подельнице, которая до октября текущего года вела всю «бухгалтерию» и ежемесячно передавала средства другим участникам группировки», - сообщили в отделе.

Как выяснили правоохранители, сбыт психотропных веществ производился в 4 магазинах сувенирной продукции, расположенных в различных районах Одессы. Непосредственными реализаторами были четверо граждан в возрасте 27-38 лет.

Как пояснили в отделе, в ходе документирования деятельности указанных лиц проведен ряд оперативных мероприятий. В частности, в ходе обысков изъяты в складских помещениях, расположенных в Одессе и Днепропетровске, а также в 4 одесских магазинах около 30 тысяч пакетов курительных смесей, черновые записи ведения учета продажи смесей и деньги в сумме почти 200 тыс грн.

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Кроме этого, в Днепропетровске обнаружена лаборатория, в которой осуществлялись изготовление и расфасовка курительных смесей. Из помещения данной лаборатории изъято готовое к использованию вещество, химические вещества, используемые в процессе изготовления этих смесей, средства для упаковки и другое оборудование.

Также документацию и оргтехнику работники милиции обнаружили и в Симферополе, через который проходил межрегиональный канал поставки смесей.

Все изъятые предметы и смеси направлены для проведения исследования в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр ГУМВД.

По данному факту следственным управлением облУВД начато уголовное производство по признакам совершения уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка, а также сбыт психотропных веществ, совершенные по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Трем задержанным членам указанной группы Приморским районным судом Одессы избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Мероприятия по установлению других участников преступной группы и привлечению их к уголовной ответственности продолжаются.