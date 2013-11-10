В Донецкой области в ДТП погибли три человека
13:36, 10 ноября 2013Общество
2820 0
В Донецкой области в дорожно-транспортном происшествии погибли три человека.
На Донетчине произошло страшное ДТП с тремя жертвами / Фото: vpoltave.info
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, авария произошла сегодня, 10 ноября, в 06.46 в Красноармейском районе на 58 км автодороги Александровка-Красноармейск, между городами Красноармейск и Ордынское.
Читайте также: В Запорожье столкнулись сразу 5 автомобилей (фото)
«Вследствие лобового столкновения легковых автомобилей ВАЗ-2104 и Lada Kalina погибли 3 человека и пострадал 1», - говорится в сообщении.
Прибывшие на место происшествия спасатели при помощи гидравлических ножниц и шанцевого инструмента срезали стойки крыш и изъяли погибших из поврежденных автомобилей.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter