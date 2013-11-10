В Донецкой области в ДТП погибли три человека

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, авария произошла сегодня, 10 ноября, в 06.46 в Красноармейском районе на 58 км автодороги Александровка-Красноармейск, между городами Красноармейск и Ордынское.

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«Вследствие лобового столкновения легковых автомобилей ВАЗ-2104 и Lada Kalina погибли 3 человека и пострадал 1», - говорится в сообщении.

Прибывшие на место происшествия спасатели при помощи гидравлических ножниц и шанцевого инструмента срезали стойки крыш и изъяли погибших из поврежденных автомобилей.