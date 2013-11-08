Украина предложила Болгарии помощь по углублению русла Дуная

Украинские специалисты могут помочь Болгарии в вопросе углубления русла Дуная на болгарско-румынском участке реки.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров во время встречи с министром иностранных дел Республики Болгария Кристианом Вигениным.

«Мы в свое время провели работы по углублению русла своего участка Дуная. И если Болгария желает воспользоваться нашим опытом и услугами, то мы готовы к сотрудничеству. Я готов направить министра инфраструктуры для того, чтобы он мог ознакомить болгарских коллег с нашими возможностями», - сказал Азаров.

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По его словам, для активизации грузоперевозок между странами нужно в первую очередь углубить русло Дуная на болгарско-румынском участке.

Министр иностранных дел Болгарии в свою очередь отметил, что этот проект для болгарской стороны является одним из приоритетных и финансируется ЕС в рамках так называемой “Дунайской стратегии” .

«Если украинские компании имеют соответствующий опыт работы, то мы их готовы пригласить, чтобы перенять этот опыт, когда мы начнем работу по этому проекту», - заявил министр.