Нацбанк в сентябре сохранил золотовалютные резервы на прежнем уровне

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе круглого стола в Киеве сообщил член правления Нацбанка Александр Дубихвост.

«По итогу месяца цифры будут опубликованы на этой неделе. Но я могу констатировать, что резервы практически не изменились, то есть цифры практически такие же», - сказал Дубихвост.

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Как сообщал УНИАН, золотовалютные резервы Национального банка Украины в августе снизились на 4,7%, или на 1,068 млрд долл., и на 1 сентября составили 21,652 млрд долл.

По информации Госстата, с начала 2013 года золотовалютные резервы НБУ снизились на 11,8%, или на 2,894 млрд долл. На 1 сентября 2013 года резервы в иностранной валюте составили 19,764 млрд долл., резервная позиция в МВФ - 0,03 млн долл., специальные права заимствования - 15,21 млн долл., золото - 1,872 млрд долл.