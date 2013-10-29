УЗ ввела посадку по электронному билету на поезд № 91/92 Киев - Львов

Согласно сообщению, пассажиры, которые приобрели билеты через Интернет, в частности на поезд № 91/92 Киев - Львов - Киев, могут больше не обращаться в железнодорожные кассы, а с самостоятельно распечатанными электронными проездными документами отправляться на посадку в поезда.

«Билеты, приобретенные на вышеупомянутый поезд через Интернет до 29 октября 2013 года, нужно обменять в железнодорожной кассе на проездные документы, распечатанные на бланках установленного образца», - отмечает пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» планирует ввести электронный билет без обязательного бумажного подтверждения в виде фискального документа на все поезда внутреннего сообщения до конца 2013 года. В частности, до конца октября ведомство планирует внедрить данную услугу в таких поездах, как №79/80 Киев - Днепропетровск - Киев, № 105/106 Киев - Одесса-Киев.