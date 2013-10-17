Ахметов считает, что Украина должна выработать правила для инвесторов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на Международном саммите в Донецке.

По его словам, правила игры в экономике должны быть выигрышными и для Украины и ее инвесторов.

«Что нам нужно, чтобы инвестор не приехал к нам в костюме, а уехал в шортах? Тогда он и сам не приедет, и всем расскажет. А что нужно Украине? Правила для инвесторов. Чтобы не получилось так, что Украина встречает инвесторов в нарядном платье, а провожает в купальнике», - отметил Ахметов.

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Он также подчеркнул, что Украина должна быть сильной и независимой.

«Сила - это то, когда нас уважают в Росиии, и в США и Европейском союзе. Независимость – это когда мы не зависим ни от России, ни от США, ни от Евросоюза. Но невозможно стать сильной и независимой страной без сильной экономики, без экономического роста», - сказал Ахметов.