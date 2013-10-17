Ахметов считает, что Украина должна выработать правила для инвесторов
Бизнесмен Ринат Ахметов считает, что Украина должна выработать правила для инвесторов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на Международном саммите в Донецке.
По его словам, правила игры в экономике должны быть выигрышными и для Украины и ее инвесторов.
«Что нам нужно, чтобы инвестор не приехал к нам в костюме, а уехал в шортах? Тогда он и сам не приедет, и всем расскажет. А что нужно Украине? Правила для инвесторов. Чтобы не получилось так, что Украина встречает инвесторов в нарядном платье, а провожает в купальнике», - отметил Ахметов.
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Он также подчеркнул, что Украина должна быть сильной и независимой.
«Сила - это то, когда нас уважают в Росиии, и в США и Европейском союзе. Независимость – это когда мы не зависим ни от России, ни от США, ни от Евросоюза. Но невозможно стать сильной и независимой страной без сильной экономики, без экономического роста», - сказал Ахметов.