ВР приняла закон, который должен обеспечить Крым инвестициями

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 244 народных депутата из 383, зарегистрированных в сессионном зале.

Целью закона является создание благоприятных условий для комплексного и сбалансированного развития Крыма путем обеспечения эффективного использования ресурсного потенциала, привлечения инвестиций и оптимального осуществления инвестиционной деятельности.

Действие закона распространяется на общественные отношения, связанные с осуществлением инвестиционной деятельности на территории АРК.

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Особенностями осуществления этой деятельности является: стимулирование экономического и социального развития Автономной Республики Крым; привлечение инвестиций в приоритетные сферы развития автономии, а именно - в развитие туристической отрасли, рекреационного потенциала, стимулирования рекреационной деятельности и обеспечение эффективного использования рекреационных ресурсов, расширение сферы применения труда за счет создания новых рабочих мест; создание благоприятного инвестиционного климата для обеспечения реализации природного и экономического потенциала Крыма; внедрение энергосберегающих и экологически приемлемых технологий производства.

Регистрация инвестиционных проектов осуществляется на добровольных началах по представлению инвестора или субъекта ведения хозяйства, которое реализует такой проект.

Совет министров Крыма осуществляет: отбор инвестиционных проектов для реализации их на территории автономии; по результатам отбора в порядке, установленном Кабинетом министров Украины, внесение Кабинету министров Украины предложений о предоставлении государственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности, которые реализуют инвестиционные проекты на территории Крыма в соответствии с данным законом; регистрацию инвестиционных проектов, для реализации которых может оказываться поддержка за счет средств бюджета АРК в порядке, установленном Верховной Радой Крыма; создание благоприятных условий для инвесторов и реализации инвестиционных проектов.

Аннулирование регистрации инвестиционного проекта является основанием для прекращения права пользования земельным участком, предоставленным из земель государственной или коммунальной собственности в соответствии с данным законом с целью реализации инвестиционного проекта. Также аннулирование прекращает право на получение субъектом ведения хозяйства, которое реализует инвестиционный проект, налоговых льгот.

Основанием для аннулирования регистрации инвестиционного проекта является: несоблюдение инвестором или субъектом ведения хозяйства, которое реализует инвестиционный проект, условий зарегистрированного инвестиционного проекта и/или договора об условиях реализации инвестиционного проекта на территории Крыма; заявление инвестора или субъекта ведения хозяйства, которое реализует инвестиционный проект, об аннулировании регистрации такого проекта; банкротство или ликвидация субъекта ведения хозяйства, которое реализует инвестиционный проект.

Также законом определенно, что особенности налогообложения деятельности субъектов, которые реализуют зарегистрированные в соответствии с данным законом инвестиционные проекты на территории Крыма, определяются Налоговым кодексом. Особенности уплаты ввозной пошлины субъектами, которые реализуют зарегистрированные в соответствии с данным законом инвестиционные проекты, определяются Таможенным кодексом.

Заключительными положениями закона вносятся изменения, в частности, в часть 2 статьи 134 Земельного кодекса, согласно которой, не подлежат продаже на конкурентных принципах (земельных торгах) участки государственной или коммунальной собственности или права на них в случае предоставления земельных участков субъектам ведения хозяйства, которые реализуют в соответствии с Законом “Об особенностях осуществления инвестиционной деятельности на территории Автономной Республики Крым”, зарегистрированные в установленном порядке инвестиционные проекты.

Предоставление такого земельного участка в собственность осуществляется согласно законодательству после завершения срока реализации инвестиционного проекта, при условии выполнения субъектом ведения хозяйства договора об условиях реализации этого инвестиционного проекта на территории Крыма.