СМИ: В 2014 году Украина заплатит внешним кредиторам на 20% меньше

Если в текущем году Украина должна выплатить по внешним обязательствам $ 7,7 млрд, то в 2014 году - $6,1 млрд.

Об этом рассказала директор департамента долговой и международной финансовой политики Министерства финансов Галина Пахачук сообщает ZN.UA.

"У нас с НБУ уменьшаются платежи перед главным кредитором - МВФ. Министерство финансов должно будет вернуть $2 млрд 947 млн , Национальный банк - $ 1 млрд 134 млн. По евробондам у нас погашений всего на $1 млрд в июле 2014 года. Еще $1 млрд - купонные выплаты по всем другим нашим евробондам", - пояснила представитель Минфина.

По теме: Внешний долг Украины составляет 75,7% ВВП

По ее словам, в 2014 году Минфин планирует привлечь на внутреннем рынке $ 2-3 млрд. "Может случиться момент, что нам придется пожертвовать немного доходностью на внутреннем рынке - то есть ее поднять для того"​, - не исключила Пахачук.

Она также отметила, что госбюджет 2014 года будет более консервативным, чем в текущем году - его дефицит составит не более 2,8%. "Финансирование - частично за счет заимствований, частично за счет приватизации. И при этом у нас объемы программы заимствований на следующий год будут меньше на 6 млрд, чем в программе - 2013", - сообщила Пахачук.

При этом она констатировала, что до конца 2013 года Украина должна выплатить еще $ 1,85 млрд - это и по внешнему и по внутреннему рынку заимствований. "В октябре мы планируем фондироваться исключительно для целей рефинансирования и с целью обслуживания и погашения исключительно на внутреннем рынке", - отметила представитель Минфина.

Пахачук также отметила, что правительство не планирует выходить на внешние рынки заимствований при сохранении нынешнего высокого уровня доходности украинских обязательств.