Компаниям-должникам могут запретить пользоваться аутсорсингом

В частности, компании обяжут выплачивать аутсорсинговым работникам конкурентную зарплату, вносить в их пользу социальные взносы и предоставлять достаточно времени для отдыха. Об этом заявил председатель Профсоюза работников АПК Игорь Сопелкин.

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно выдачи разрешения на наем работников для дальнейшего выполнения ими работы в Украине у другого работодателя». Изменения касаются работы кадровых агентств, которые заключают договоры с работниками для дальнейшего их трудоустройства в различных компаниях на условиях аутсорсинга.

По словам председателя Профсоюза работников АПК Игоря Сопелкина, закон обеспечит легальную деятельность нанимателей, а главное − защитит трудовые права работников. «В законопроекте предусматривается лицензирование этого вида деятельности для кадровых агентств. То есть этим делом смогут заниматься только те структуры, которые докажут, что имеют для этого ресурсы и законные основания. Мы считаем, что это правильно. Таким образом, будут защищены права людей, работающих по аутсорсингу», − заявил Игорь Сопелкин.

Он также добавил, что Профсоюз обратился с предложением к пяти депутатским фракциям в Верховной Раде Украины насчет внесения изменений в законопроект, которые пойдут на пользу работникам. Речь идет о запрете компаниям пользоваться аутсорсингом, если у них накопилась задолженность по заработной плате.

В Госпредпринимательства отмечают, что предложенный механизм регулирования деятельности работодателей, нанимающих работников для дальнейшего выполнения ими работы у другого работодателя, распространен в Европейском Союзе. Однако в Украине он чаще всего используется как средство сокращения расходов на персонал на уменьшения налоговых обязательств. Например, работников лишают гарантий постоянной занятости, льготной пенсии и конкурентной заработной платы. С принятием изменений в трудовое законодательство, по словам экспертов, таких побочных эффектов удастся избежать.