Кабмин предложил поправки в трудовое законодательство

Правительство подало в парламент законопроект N3114, которым предлагает урегулировать спорные нормы трудового законодательства, возникшие после вступления в силу закона "О занятости населения".

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Документ призван четче прописать нормы трудовой защиты и занятости отдельных категорий граждан: молодежи, завершившей обучение; детей-сирот; одного из родителей, содержащих ребенка до 14 лет или ребенка-инвалида, сообщает Коммерсант-Украина.

Помимо этого, в законопроект вошел ряд новых поправок. Если документ будет принят, физлицу-предпринимателю не нужно будет в течение недели регистрировать договор о найме сотрудника в службе занятости.

С такой же инициативой в июле выступила депутат Оксана Продан (УДАР). В Кабмине также предлагают расширить список лиц, имеющих право на материальное обеспечение и социальные услуги в случае безработицы. Помимо молодежи, закончившей обучение или уволенной со срочной военной службы, на соцподдержку смогут рассчитывать беженцы.

Фонд соцстрахования на случай безработицы должен будет иметь средства на выплату одноразовой помощи для организации безработными предпринимательской деятельности, тогда как сейчас он должен иметь резерв средств на выплату помощи по безработице не менее чем на пять дней.

Сам механизм выделения средств на открытие бизнеса будет пересмотрен. Если сейчас выплата одноразовой помощи составляет сумму годовой помощи, то в перспективе из нее будут вычтены средства, выплаченные безработному.

Ведущий научный сотрудник Института демографии и социальных исследований НАН Украины Лидия Ткаченко считает, что это нововведение не будет стимулировать к предпринимательству. "Если хочешь регистрироваться предпринимателем, то нужно это делать в первый день получения статуса безработного,— говорит она.— Однако если безработный захочет открыть бизнес позже, то получит мизерную сумму".

При этом речь идет о небольших суммах, которых не хватит даже на аренду торговой точки, говорит эксперт. Минимальная месячная помощь по безработице для застрахованных лиц составляет 882 грн (зависит от страхового стажа и средней зарплаты), для незастрахованных — 544 грн.

Эксперты отмечают, что помощь по безработице — самая низкая из всех видов социальных выплат, при этом чем дольше человек находится в статусе безработного, тем меньше он получает. Поэтому заместитель главы Федерации профсоюзов Григорий Осовой считает целесообразным рассмотреть вопрос повышения помощи хотя бы до уровня прожиточного минимума для трудоспособных (1147 грн).

"Профсоюзы неоднократно поднимали этот вопрос, тем более что бюджет фонда профицитный. Однако правительственная сторона и работодатели блокируют этот процесс",— добавляет он.

В своем законопроекте Кабмин лишь прописывает норму о том, что помощь по безработице не должна быть ниже минимального уровня, чего и так не было, говорит Лидия Ткаченко. "Но даже такое изменение не гарантирует минимальный уровень жизни",— уверен господин Осовой.

Кроме того, правительство предложило включить в страховой стаж по безработице периоды отпусков по уходу за инвалидами I-II группы, в том числе в результате психического расстройства, или детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет, а также пожилыми людьми, требующими постоянного ухода.

Сейчас страховой стаж засчитывается только в период отпуска по уходу за ребенком до трех лет. Одновременно правительство инициирует принятие закона об учете периода этих отпусков в стаже по временной потере трудоспособности для этих категорий населения.

Осовой говорит, что Федерация профсоюзов поддерживает такие изменения, но правительству следует подумать об освобождении работника в период такого отпуска от уплаты взносов в размере 1-2%. "Не думаю, что таких людей будет много, но это говорит о том, что людям, за которыми будет осуществляться уход, лучше жить в семье",— уверена госпожа Ткаченко.