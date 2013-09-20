Официальный курс валют на 20 сентября

Нацбанк установил курс гривни

Cогласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 20 сентября Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 USD США - 799.3000 (на 19 сентября - 799.3000) По теме: Гривня на межбанке по-прежнему дешевеет 100 EUR - 1082.6519 (на 19 сентября - 1067.2254) 10 RUR - 2.5303 (на 19 сентября - 2.4788) Все курсы валют на 19 сентября

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