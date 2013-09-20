Официальный курс валют на 20 сентября
00:29, 20 сентября 2013Общество
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Нацбанк установил курс гривни
Нацбанк установил официальный курс гривни к мировым валютам
Cогласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 20 сентября Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США - 799.3000 (на 19 сентября - 799.3000)
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100 EUR - 1082.6519 (на 19 сентября - 1067.2254)
10 RUR - 2.5303 (на 19 сентября - 2.4788)
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