В Житомире прокуратура требует с Укртелекома более миллиона гривень

Об этом в интервью корреспонденту УНИАН сообщил прокурор Житомира Илья Титарчук.

По его словам, «13 сентября этого года прокуратура заявила в Житомирский окружной административный суд в интересах государства иск о взыскании с Житомирского филиала ОАО «Укртелеком» почти 375 тыс грн необоснованно полученной выручки и 750 тыс грн штрафа».

"Мы обнародовали этот факт сразу же, как получили документы из суда",- добавил он.

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Установлено, добавил прокурор, что структурные подразделения житомирской филиала указанного предприятия в течение более двух лет при начислении платы за услуги электросвязи применяли завышенные тарифы. Как следствие, филиалом было получено более 375 тыс грн необоснованной выручки. В какие годы происходили эти нарушения, прокуратура не уточняет.

За нарушение государственной дисциплины цен к предприятиям применили экономические санкции, однако оно их не уплатило.

Учитывая это прокуратура Житомира заявила иск с требованием взыскать с Житомирского филиала ОАО «Укртелеком» в целом более 1 млн грн.

Напомним, ранее сегодня УНИАН сообщал, что АМКУ разрешил компании Рината Ахметова СКМ приобрести опосредованный контроль над Укртелекомом.