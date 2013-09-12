В Винницкой области таможенник нанес ущерб стране на 380 тысяч

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Винницкой области, служебные лица таможенного поста «Винница-центральный» Винницкой таможни Министерства доходов и сборов Украины, используя свое служебное положение и злоупотребляя им, во время таможенного контроля и таможенного оформления признали заявленную субъектом хозяйствования таможенную стоимость товара (продуктов питания) втрое меньше таможенной стоимости подобного товара. Такими действиями государственному бюджету нанесен ущерб на сумму 380,738 тыс. грн.

По данному факту прокуратурой Винницкой области в Единый реестр досудебных расследований на минувшей неделе внесены сведения о регистрации уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 364 УК (злоупотребление властью или служебным положением, если они совершены работником правоохранительного органа) Украины. Такие действия наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.