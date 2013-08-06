Минюст подготовил новый антикоррупционный законопроект
В рамках реализации задач, связанных с либерализацией ЕС визового режима для Украины Министерство юстиции завершило подготовку антикоррупционного законопроекта, направленного на учет рекомендаций экспертов Европейской комиссии.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства юстиции Украины.
Первая группа изменений напрямую связана с реализацией рекомендаций GRECO (Группы государств против коррупции), которые были предоставлены в рамках общих Первого и Второго раундов, а также Третьего раунда оценивания, и на выполнении которых настаивают эксперты Европейской комиссии.
Предлагается установить, что ответственность за взяточничество в частном секторе будут нести не только служебные лица, но и другие работники.
Кроме этого, согласно рекомендациям GRECO, вводится уголовная ответственность за обещание неправомерной выгоды и принятие такого обещания. Также планируется повысить санкции за коррупционные преступления, связанные с получением или предоставлением неправомерной выгоды.
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Вторая группа предложенных изменений касается реализации рекомендаций, высказанных непосредственно экспертами Европейской комиссии, в том числе по результатам анализа недавно принятого пакета из четырех антикоррупционных законов.
Данными изменениями предусматривается пересмотреть механизм проверки сведений, изложенных в декларациях об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера, обеспечив объективную проверку сведений, указанных в декларациях.
Наряду с этим предусматривается установить ответственность за представление в декларациях заведомо недостоверных сведений.
В ближайшее время текст законопроекта будет передан экспертам Европейской комиссии для анализа на его соответствие международным стандартам в сфере предотвращения и противодействия коррупции.