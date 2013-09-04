Украина потеряла 11 позиций в Индексе глобальной конкурентоспособности

Таким образом, Украина опустилась за год на 11 позиций из-за бюрократизма и отсутствия прозрачности институциональной структуры страны. Об этом говорится в отчете, обнародованном в среду Всемирным экономическим форумом (ВЭФ).

«После некоторых улучшений в прошлом году, Украина в этом году падает снова на 11 мест до 84-й позиции в GCI. В будущем Украине нужно будет закрепить экономический рост на более стабильной основе для решения важных задач. Можно утверждать, что наиболее важной проблемой страны является необходимость капитальной перестройки ее институциональной структуры, которая страдает от бюрократизма, отсутствия прозрачности и фаворитизма», - говорится в сообщении ВЭФ.

При этом отмечается, что в целом Украина сохранила свои конкурентные преимущества за счет успехов, достигнутых в сфере образования и развития рынков.

«В целом Украина сохраняет свои конкурентные преимущества. Эти результаты стали возможны из-за большого размера рынка (38 место) и образовательной системы, которая обеспечивает легкий доступ ко всем уровням образования (43 место по высшему образованию и 57 по начальному)», - говорится в отчете.

При этом, Россия в этом году улучшила свои позиции в Индексе глобальной конкурентоспособности на 3 места, заняв 64 место, обогнав Руанду и Иорданию, которые ранее располагались выше.

Практически все страны бывшего СССР, кроме государств Прибалтики и Казахстана, находятся в списке ниже России. Так, Грузия расположилась на 72 месте, а Армения на 79-м. Наихудшим рейтингом среди всех представленных в таблице стран СНГ обладает Киргизия (121 место).

Справка УНИАН. В 2012 году Украина поднялась в Индексе глобальной конкурентоспособности на 9 позиций. В этом году она фактически вернулась на свои позиции 2011 года.