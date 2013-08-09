Работодателям напомнили о наказании за увольнение беременных

Об этом сообщила заместитель директора Департамента контроля за соблюдением законодательства о труде и занятости Государственной инспекции Украины по вопросам труда Елена Коновалова.

«Работодателям, которые нарушают трудовые права беременных женщин, грозит штраф до 100 необлагаемых минимумов или арест на полгода. Кроме того, по решению суда им может быть вынесено наказание в виде исправительных работ сроком до двух лет. Однако этих наказаний они могут избежать, если исправят нарушения», — сказала она.

К таким нарушениям, по ее словам, относится уменьшение заработной платы, увольнение или отказ в приеме на работу из-за беременности или наличия маленького ребенка. Елена Коновалова сообщила, что как только к Гоструда поступает информация о нарушении трудовых прав работников, на предприятие направляется внеплановая проверка. Если инспектор обнаружит такое нарушение, то все собранные материалы передаются в правоохранительные органы.

Вместе с тем она отметила, что включение декретного отпуска в страховой стаж женщины не повлияло на увеличение количества подобных обращений. «Несмотря на тот ажиотаж, который развернулся вокруг этой законодательной нормы, не наблюдается увеличение фактов нарушения трудового законодательства в отношении беременных женщин и молодых матерей», — сказала она.

Коновалова проинформировала, что в этом году количество таких обращений не отличается от показателей предыдущих лет. «В прошлом году во время плановых и внеплановых проверок наши инспекторы зафиксировали по всей Украине 54 случая нарушения статьи 184 Кодекса законов о труде. Ею предусмотрен прямой запрет увольнять беременных женщин и женщин с маленькими детьми, а также уменьшать им зарплату. В этом году количество выявленных случаев немного более 20», — сказала она.

Коновалова подчеркнула, если нарушаются трудовые права беременной женщины, а она об этом не сообщает, то контролирующие органы не могут наказать такого работодателя. «Если к нам поступает информация о таком нарушении, мы на него реагируем. Однако без обращений пострадавших выявить такие случаи очень сложно», — сказала она. Поэтому в случае нарушения трудовых прав работников специалист советует обращаться в территориальные инспекции, которые есть в каждом регионе.