В Донецке перед горисполкомом подожгли украинские флаги (фото)

Об этом сообщает сайт Главного управления благоустройства и коммунального обслуживания Донецкого горсовета.

"Бесчинство идиотов или спланированная акция? С этим просто обязаны в ближайшее время разобраться донецкие правоохранители. В "сухом остатке" - спаленные флаги на флагштоках напротив Донецкого горисполкома. Естественно, подано заявление в милицию. Естественно, результаты такого беспредела будут устранены...", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Одессе басист группы Bloodhound Gang Джаред Хасселхофф на концерте в Киеве надругался над флагом Украины. Киевская милиция открыла уголовное производство по факту надругательства.

Позже Служба безопасности Украины на 5 лет запретила музыканту въезд в Украину.