СМИ: В Либерии полиция задержала известного украинского пловца Лисогора

Олег Лисогор и его партнер Николай (по другим данным - Сергей) Чернышев, который владеет в Либерии несколькими казино, девять дней незаконно удерживали в одной из квартир гражданина Украины Ивана Слипченко.

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Об этом сообщает ТВі по информации либерийского издания Heritage.

Слипченко был сотрудником одного из казино в Монровии (столица Либерии), а Лисогор с Чернышевым узнали о его криминальном прошлом в Украине и якобы решили отправить его на родину.

Слипченко обнаружили случайно, после того, как он причинил себе повреждения и написал своей кровью на стеклянных дверях и на окне фразу "Пожалуйста, позвоните в полицию ... Помогите мне".

По версии обвинения, пишет Heritage, 4 августа 2013 Лисогор пригласил его в отель Mamba Point Hotel. Там они общались в течение получаса, употребляя напитки. Позже жертву доставили в другое здание (Nokia Building) якобы с намерением совместно поужинать. По прибытии другой подозреваемый, Николай Чернышев, запер жертву в номере № 48, где Слипченко держали заложником до 14 августа.

Подозреваемые свою вину отрицают. Им уже предъявили официальное обвинение.

34-летний Олег Лисогор является известным украинским пловцом, многократным чемпионом мира и Европы, экс-рекордсменом мира на дистанции 50 метров брассом.