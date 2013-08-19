Учителя жалуются, что из-за блокирования Киевсовета их оставили без надбавок

Бюджетники, вышедшие сегодня на митинг под стены Киевского городского совета, объяснили свои мотивы тем, что они с августа не получают надбавок к жалованью, а также тем, что блокирование работы Киевсовета заморозило строительство важных инфраструктурных объектов в Киеве, в частности, строительство метро на жилой массив Теремки, сообщает ТСН.

"Мне уже приходилось выслушивать сегодня от каких-то агитаторов с флагами упреки в политической несознательности, в том, что учителя вышли на митинг только из-за своих надбавок. Действительно, мы с августа не получаем надбавок. Оклад молодого учителя не дотягивает до полутора тысяч гривен, оклад учителя высшей категории – 1806 гривен. Раньше они получали по 300 и 360 гривен муниципальной надбавки, теперь они этого лишены. Но если бы это была единственная проблема!" – сказала заместитель директора специализированной школы № 220 в Голосеевском районе Наталья Голица, объясняя причины своего участия в митинге под столичной мэрией.

По ее словам, из-за того, что в июле Киевсовет не смог провести сессию, не только уменьшились и без того скромные доходы учителей и других бюджетников, но и возникла угроза срыва завершения важного для горожан объекта – станции метро "Теремки".

"Поэтому я сегодня вышла на митинг – чтобы не дать политикам возможности снова срывать важные для города проекты и лишать материальной поддержки учителей и других наших коллег по бюджетной сфере", – говорит участница митинга.

Как ранее сообщалось, 19 августа Киевсовет должен принять ряд решений о выделении бюджетных средств на нужды городского хозяйства и социальной сферы, в том числе на финансирование выплат муниципальных надбавок бюджетниками в размере 20% от оклада. Представители оппозиции заявляли о намерении сорвать это заседание. В ответ на это киевские бюджетники вышли на митинг под КГГА, чтобы поддержать требование профсоюзов обеспечить беспрепятственную работу Киевсовета.