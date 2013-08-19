Министр: В украинской кондитерской продукции токсичных веществ нет

Он рассказал, что Украина и Россия смогли договориться о разрешении проблемы поставок украинской кондитерской продукции в РФ.

«Мы нашли взаимопонимание с российской стороной. Первое – создана рабочая группа, которая будет заниматься вопросами, связанными с пищевой продукцией из Украины. Второе - будет проведена аккредитация нескольких украинских лабораторий для того, чтобы украинский товар проходил экспертизу до того, как он пересечет украинскую границу с Россией. Третье – была достигнута договоренность о том, что российская сторона проведет инспекцию украинских предприятий», - сообщил Игорь Прасолов.

Кроме того, по словам министра, российская сторона аккредитует нескольких украинских лабораторий.

«Россия официально признает до пяти лабораторий. И если лаборатория выдает сертификат качества, то этот товар спокойно пересекает украино-российскую границу, принимается в российских магазинах и так далее», - пояснил Игорь Прасолов.

Также, по словам министра, российская сторона подтвердила несоответствие содержимого украинской кондитерской продукции заявленному на этикетках составу. Сказать, что именно не устраивало российскую сторону в украинских сладостях пока сложно, так как официальных документов Москва пока еще не предоставила, но, как заверил министр, как только будет получен официальный документ, украинская сторона готова к активным действиям.

Напомним, что информация о запрете появилась в прессе около двух недель, и украинская сторона сразу же отреагировала на ситуацию: в Россию было направлено письмо за подписью Игоря Прасолова, по поручению первого вице-премьер-министра Сергея Арбузова оперативно создана рабочая группа, которую возглавил Министр экономического развития и торговли Игорь Прасолов и в которую входит также министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.