Две преступные группы подозреваются в кражах из банкоматов

Как сообщили УНИАН в ОСО ГУМВД Украины в Киевской области, оперативники задержали двух мужчин, которые проникли в помещение Любарского сельского совета Киевской области и повредили банкомат.

Из автомобиля «Ауди», на котором перемещались подозреваемые, изъято оборудование, которое они использовали для совершения краж из банкоматов.

Проверяется причастность задержанных жителей Белой Церкви к совершению аналогичных преступлений на территории разных регионов.

Кроме того, милиционеры задержали трех киевлян и жителя Черкасской области, подозреваемых в совершении ряда краж из терминалов пополнения счета.

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Во время задержания у них изъяли маски с прорезями для глаз, электронные устройства для блокирования аудио-видеосвязи и другие вещественные доказательства. Группа перемещались на автомобиле «Шкода».

Этим подозреваемым инкриминируют 19 эпизодов.

По данным фактам следственными отделами Киевской области открыты уголовные производства по ч.1, ч.3 ст.185 Уголовного кодекса Украины (кража), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.