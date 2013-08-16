Изменения к закону "О внешкольном образовании" вынесены на всеобщее обсуждение

Документ разработан с целью нормирования на законодательном уровне права граждан на получение внешкольного образования с помощью физических лиц – предпринимателей, имеющих лицензию на право предоставления образовательных услуг в сфере внешкольного образования.

Замечания и предложения принимаются на протяжении месяца со дня обнародования проекта регуляторного акта.

Их можно направлять по адресу Департамента отдела внешкольного образования, воспитательной работы и защиты прав ребенка Министерства образования и науки:

почтовый адрес – пр. Победы, 10, г. Киев, 01001;

электронный адрес – а_serednytska@mon.gov.ua;

а также по адресу Государственного комитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства:

почтовый – ул. Арсенальная, 9/11, г. Киев, 01011;

электронный – mail@dkrp.gov.ua