День Крещения Руси на Крещатике: рок, кубанские казаки и святые мощи князя Владимира

Тут были все: седоватые мужчины в «доспехах» из металла и кожи; фаны в футболках; загорелые девчонки в рваных шортах; пышногубые барышни, важно тыкающие острыми ногтями в айфон; бабули, которые всюду норовят пройти по пенсионным; дети с мороженым; коты на балконах… и сияющий от счастья гражданин в желтом «петушке» времен 80-х на голове.

Все хотели подойти поближе к сцене, однако сделать это было невозможно – главную улицу страны зрители заполнили от Майдана – до ЦУМа.

Люди облюбовали все возможные возвышенности по левую сторону от КГГА. Остальные получали удовольствие от причастности к действу, глядя на большие уличные экраны. Прямая трансляция велась на главных телеканалах страны и в эфирах всеукраинских радиостанций.

Концерт, по православной традиции, начался с молитвы Святому Духу.

Выступление хора киевского Свято-Демеевского собора объявили российский тележурналист Борис Корчевников и украинская телеведущая Светлана Леонтьева.

«Царю Небесный, утешителю души истины…», - бархатной волной разлилось по Крещатику.

На экранах появились панорамы киевских монастырей, церквей, Днепр…

«Это было здесь, братья! Под этим небом, на этой земле, близ этих вод, которые все помнят…», - с тревогой, немного на надрыве заговорил голос за кадром.

«Выше голову, дети Святой Руси! При великом прошлом, должно быть у вас и великое будущее… Только не тратьте жизнь даром», - вещал голос.

Голосу верили - это было видно по лицам людей. Кто знает, может быть, в это время их судьбы изменялись к лучшему. Примеры святого князя Владимира, святой княгини Ольги и других подвижников православия, рассказанные современным языком, впечатляли. Тексты к роликам написал известный киевский богослов протоиерей Андрей Ткачев, в книгах которого есть ответы на многие вопросы о главном. Пять четырехминутных видеоролика стали духовным стержнем концерта, они проигрывались на мониторах в промежутках между выступлениями рокеров на протяжении всего концерта.

Немало публики собрало на Крещатике выступление популярной украинской группы из Тернополя «С.К.А.Й.». Услышав слова знакомого хита «Тебе це може вбити…», прохожие, отложив дела, оставались на концерте, подтягивая по мобильным родных и близких.

К появлениею на сцене питерцев из коллектива «Ю-Питер» во главе с легендарным рокером Вячеславом Бутусовым Крещатик заполнился до Прорезной.

«Видишь, там, на горе, возвышается Крест…», - восторженно подхватила толпа.

Выступление Кубанского казачьего хора стало настоящим подарком и идеально вписалось в контекст праздника. «Это русское раздолье, это родина моя!» молодежь приняла на ура - плясала и водила хороводы. Об этом коллективе знают все, ведь лет ему немало - в этом году 202 года. Узнав, что за сценой есть уникальная возможность приложиться к ковчегу с мощами святого равноапостольного Владимира, колоритные девушки и парни в народных костюмах выстроились в очередь. Для них благословение от самого Крестителя Руси - важное событие в жизни.

Пока публика подпевала кубанским казакам «Розпрягайте хлопці коней», я поинтересовалась у молодежи в фан-зоне: «Что празднуем?». «Праздник нашего отечества», - сообщила девушка. «Сегодня Владимир крестил Русь - это День рождения нашего народа», - объяснил мужчина.

Оказывается, народ в курсе дел. Еще бы, ведь празднуем уже седьмой год. Проведение в Киеве масштабных концертов в честь святого князя Владимира, стало уже доброй традицией, благодаря инициатору возрождения празднования – МОО «День Крещения Руси» (ДКР) в лице рок-музыканта Олега Карамазова и его друзей.

Состоится ли концерт в этом году – до последнего оставалось под вопросом. Пройдя через массу согласований с властями, поиски денег, объяснения смыслов - что само по себе, конечно не подвиг, но что-то героическое в этом определенно есть - пришли к главному – концерту на Крещатике быть.

Но вот кто из почетных гостей столицы изъявит желание выступить на духовно-просветительскую тематику по случаю 1025-летия Крещения Руси у стен городской мэрии, не знал никто – даже организаторы.

Поэтому в субботу интрига держала в тонусе городскую власть и несколько сотен сотрудников охранных подразделений, которых, на всякий случай, спрятали во дворе мэрии. Порядок на мероприятии обеспечивали более 3 тыс. милиционеров.

В любой момент на концерт могли пожаловать зарубежные почетные гости, которых в дни юбилея в столице было не мало.

Накануне концерта Олег Карамазов неоднократно подчеркнул, что концерт на Крещатике – «точно вне политики» и носит исключительно миссионерский характер. Тем не менее, все понимали, что соблазн воспользоваться вниманием такой шикарной аудитории будет велик и на сцене могли появиться те, кому не принято отказать в слове. Реакцию публики не мог предугадать никто.

Наверное, поэтому свет в кабинете главы КГГА Александра Попова горел до поздней ночи, пока не отгремела финальная песня «Алисы». Там волновались. Да и слухов ходило не мало. Кто-то всерьез ожидал выступления Путина.

Те, кто был более осведомлен - ждали благословения Патриарха Кирилла и других Православных Патриархов, которые действительно должны были посетить концерт, чтобы встретить Международный крестный ход с мощами святого равноапостольного князя Владимира, но остались на затянувшейся праздничной литургии в Лавре.

На самом деле все произошло так. Около восьми вечера на концерт прибыла делегация Русской Православной Церкви во главе с председателем Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополитом Волоколамским Иларионом.

Ведущие рассказали об истории Международного крестного хода, который стартовал 29 мая во Владивостоке. Мощи святого Владимира были пронесены из Владивостока по всей исторической Руси.

Раку с мощами святого равноапостольного князя Владимира вынесли на сцену духовный попечитель организаторов концерта - наместник киевского Голосеевского монастыря архимандрит Исаакий (Андроник) и сопровождающий мощи иеромонах московского Данилова монастыря Михей (Гулевский).

Митрополит Иларион передал всем собравшимся приветствие от Патриарха Кирилла.

- Сегодня здесь присутствуют представители Церкви Иерусалима, откуда пришло к нам Евангелие. Сегодня здесь – представители Константинополя, откуда православная вера пришла на землю Святой Руси. Мы все сегодня здесь для того, чтобы поклониться великому и священному граду Киеву, откуда православная вера распространилась по всем городам и весям Святой Руси, – сказал митрополит Иларион.

- Мы сегодня здесь для того, чтобы засвидетельствовать, что Святая Русь – это не феномен исторического прошлого. Она продолжает жить в наших сердцах, – подчеркнул владыка.

Он напомнил, что 1025 лет назад святой князь Владимир принес на Русь христианскую веру, которая была пронесена народом через годы тяжелейших гонений.

- Мы наследники святого князя Владимира. Мы потомки тех людей, которые были крещены здесь, с этого момента берет свое бытие многонациональная и многомиллионная Русская Церковь, которая сегодня объединяет народы Украины, России, Белоруссии и другие народы – миллионы людей по лицу всей земли, – сказал митрополит Иларион.

Архипастырь призвал хранить православную веру и передавать ее из поколения в поколение - своим детям, внукам и правнукам.



Митрополит Иларион передал слово главному инициатору праздничных событий на Крещатике – председателю МОО «День Крещения Руси», рок-музыканту Олегу Карамазову. Олег рассказал о том, как семь лет назад пришел за благословением на проведение концертов на Крещатике по случаю Крещения Руси к митрополиту Киевскому и всея Украины Владимиру. Архипастырь тогда сказал: «Если удастся праздновать это каждый год, для нашего народа это будет вторая Пасха».

- Поэтому - Христос Воскресе! - поздравил Олег Карамазов публику.

- Воистину Воскресе! - ликующе ответил Крещатик!

Олег поделился со зрителями своими чувствами по поводу смыслов, которые заложены в празднике: «1025 лет назад Крещение наших предков князем Владимиром, стало событием народообразующим - мы празднуем День рождения нашего народа. А сегодня, я уверен, это событие для нас должно стать народособирающим!».

- Пора собирать! - скандировал Крещатик, вслед за Олегом!

Рок-концерт продолжили «Братья Карамазовы». Поклонников «БК» новое звучание группы откровенно впечатлило.

- Оно стало более мощным, акцентированным и вдохновляющим... Новые ударные и ритм-гитара явно пришлись ко двору, - комментировали фаны.

- Карамазовы творили на сцене нечто. Давно не помню такой подьем, сыгранность и уровень исполнения! А инструменталки, какие были новые, в старых песнях! - делились впечатлениями друзья группы.

Рядом со сценами – а их было две, я увидела и поздравила с Крещением Руси, министра экологии и природных ресурсов Олега Проскурякова, который вместе с «Братьями Карамазовыми» и всем Крещатиком в один голос пели: «Наша маленькая стая уходит в небо!»

- Этот праздник велик для всех нас. Крещение Руси сделало нас великим народом. Этот праздник не делит на русских, украинцев, сербов… Мы все православные – и это главное. Глядя на людей, которые пришли на концерт, я думаю, что все они сегодня очень счастливы. Концерт сделан от души. Спасибо Олегу Карамазову – это великий человек. За то, что он делает - ему большое спасибо, - поделился министр Олег Проскуряков. И пожелал блага и процветания славянским народам.

Пока «Братья Карамазовы» демонстрировали публике настоящий рок, я отправилась разузнать о дальнейшем пребывании мощей святого Владимира в Киеве.

Насельник московского Свято-Данилова ставропигиального мужского монастыря Иеромонах Михей (Гулевский), которому выпала честь сопровождать мощи князя Владимира «по земле Русской» рассказал, что Креститель Руси будет ночевать в Голосеевском монастыре, где в 2007-м возникла идея возрождения праздника Крещения Руси.

По его словам, везде, куда был принесен ковчег, князя Владимира встречали с огромной радостью и благодарностью за его подвиг.

- Люди поклонялись святым мощам, принимая благословение от самого Крестителя Руси. 1025 лет отделяет нас от того события, и вот святой князь Владимир прошел по всей земле Русской как хозяин, благословил народ. Люди получили радость, укрепление души. Очень хочется, чтобы мы были вместе, ведь мы один народ. Во многих городах люди приходили к мощам по нескольку раз, приводили деток. Ведь многим семьям сейчас живется не просто. Всем нужна Божия помощь. Святой Владимир помогает во всех нуждах – он и властитель, и воин, и семейный человек. Во всем к нему можно обращаться, - рассказал отец Михей.

Монах сообщил о том, что в ковчеге находится самая большая часть мощей, которая сохранилась до наших дней.

- Мощи князя Владимира пострадали после пожара в Десятинной церкви. Его глава после революции хранилась в Успенском соборе Киево-Печерской лавры, была отвезена в Санкт-Петербург и там исчезла. Есть небольшие частицы мощей в разных местах.

: Но мы знаем, что даже в небольшой частице пребывает весь святой, - отметил отец Михей.

Он добавил, что далее ковчег с мощами отправится на торжества в Минск, после чего вернется в ризницу Патриарха в Кремле.

- В Православной Церкви есть все, что нужно для спасения. Будем держаться веры – Господь во всем поможет, - пожелал всем отец Михей.

А в это время на Крещатике уже готовилась к выступлению группа «Алиса». Кинчев заставил поволноваться разогретую публику, немного задержав свой выход.

Но очень скоро по крикам многотысячной толпы можно было понять – легенда русского рока на сцене и праздник продолжается.

Повстречав на концерте председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества РПЦ протоиерея Всеволода Чаплина, не смогла пройти мимо.

- Что думает по поводу происходящего Русская Православная Церковь? Ведь это же рок-концерт!!! - спрашиваю и улыбаюсь.

- Прекрасно, что пришло столько людей, людей которые не только слушают известные рок-группы, но и обмениваются друг с другом праздничными чувствами и размышлениями о смысле жизни. Все то, что сегодня звучит со сцены – это мощное напоминание о тех смыслах, которые создали наши народы, и только с которыми могут быть счастливы. Со сцены говорится о Христе, о наших традициях. Говорится простыми ясными словами. Это то, что очень нужно. Потому что преступно считать, что люди сначала должны стать интеллигентными, научиться читать умные тексты и слушать сложную музыку и только потом их можно допустить ко Христу и в Церковь. Во все века слово Божие проповедовалось, в том числе, очень простыми словами. Через передачу чувств от человека - к человеку. Здесь происходит именно это. Звучат простые и ясные слова. Звучат так, что их способны понять люди, которые никогда не станут частью той «элиты», которая иногда пытается монополизировать христианскую культуру, словесность, христианское общение. Нужно говорить с разными людьми разным языком. Самое главное, чтобы в центре всего этого оставались евангельские истины, оставался Христос. Тогда Он Сам придет и изменит жизнь многих, как меняет сейчас, - поделился своими мыслями отец Всеволод.

Размышляя о дальнейшей судьбе праздника он отметил, что День Крещения Руси объединяет народы, «приводит на смысловые мероприятия большое количество людей и это нужно не потерять, а наоборот – развить».

Тем временем «Алиса» исполняла финальную песню. Публика была в предельном восторге – на этой музыке выросло не одно поколение.

А за сценой, у трейлеров уже собирались гости и друзья организаторов, чтобы обнять и поблагодарить: за волю к победе, ревностную любовь к Родине, за возрождение великого праздника - и всем вместе отметить день святого Владимира, невидимое присутствие которого на празднике ощущалось всеми нами.

«Что такое тысяча лет? Это жизнь сорока поколений. Но для Бога один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день…». «Спасибо тебе, великий княже! Мы, твои дальние внуки, спустя 1025 лет, говорим тебе сегодня: спасибо!» (Из ролика, слова прот. Андрея Ткачева).

Анна Горпинченко

Фото Акинфиева Никиты и МОО «День Крещения Руси»