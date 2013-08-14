В Украине стремительно растет количество фитнесс-центров

С начала текущего года по состоянию на 12 августа в Украине зарегистрировано 173 фитнесс-центра, что на 36,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Государственной регистрационной службы Украины (Укргосреестр).

Согласно сообщению, всего с начала года в Украине зарегистрировано 1 273 субъекта хозяйствования, у которых основной вид деятельности связан со спортом, что на 10% больше, чем в прошлом году.

При этом чаще всего в данной сфере регистрируются субъекты хозяйствования, осуществляющие организацию разных видов отдыха и развлечений – 611 субъектов. Второй по популярности вид деятельности – функционирование аттракционов и тематических парков – 182 субъекта.

Как сообщал УНИАН, по данным Укргосреестра, в Украине по состоянию на 1 августа зарегистрировано почти 28 тыс. юридических и 95,6 тыс. физических лиц-предпринимателей.

Справка УНИАН. Согласно Указу Президента Украины «Об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти» от 9 декабря 2010 года, в Украине создана Государственная регистрационная служба, на которую возложены полномочия по регистрации юридических и физических лиц-предпринимателей, регистрации религиозных организаций, а также функции в сфере реализации государственной политики по вопросам регистрации. Органы Государственной регистрационной службы еженедельно регистрируют порядка 4 тыс. субъектов предпринимательства.