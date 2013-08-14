В Полтаве будут судить секс-вербовщиков

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью облуправления милиции, в Киевский райотдел милиции Полтавы поступили заявления от трех молодых девушек, местных жительниц, которые сообщили, что весной 2012 двое мужчин, путем уговоров и обещаний материального вознаграждения, втянули их в занятие проституцией в городе Москва Российской Федерации. У женщин отобрали документы и денег не платили. Когда девушкам удалось сбежать из съемной квартиры в Москве на родину, они сразу же обратились в милицию.

Работниками отдела по борьбе с торговлей людьми и преступлениями против нравственности Управления уголовного розыска УМВД Украины в Полтавской области были установлены личности причастных к содеянному. Ими оказались жители города Полтава. Один из них вербовал женщин, другой - встречал девушек в Москве и отвозил на квартиру. Там они должны были предоставлять интимные услуги клиентам за денежное вознаграждение. Подозреваемые были задержаны полтавскими милиционерами на территории другой области, поскольку мужчины начали скрываться.

Начато уголовное производство по части 1 статьи 303 Уголовного кодекса Украины (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

Досудебное расследование закончено, в конце прошлой недели материалы переданы для рассмотрения в суд.