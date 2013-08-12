Спасатели ночью эвакуировали туристов, застрявших на канатной дороге в Ялте
08:04, 12 августа 2013Общество
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Спасатели в ночь на понедельник завершили эвакуацию 76 туристов, застрявших в двух вагончиках на канатной дороге, которая соединяет поселок Мисхор на Южном берегу Крыма и вершину горы Ай-Петри.
Два вагончика канатной дороги прекратили движение из-за поломки / Фото : goyalta.com
Спасательная операция длилась около девяти часов, сообщает пресс-служба госслужбы Украины по ЧС (ГСЧС).
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Вчера ориентировочно в 15.30 на канатной дороге из-за технической неисправности произошла остановка двух вагончиков с людьми на высоте 130 и 50 м. В вагончиках находилось по 38 человек.
Сегодня в 0.40 с помощью инструкторов и с использованием стационарных средств из вагончиков на землю были спущены 76 человек (граждане Украины, России и Армении), из которых 13 детей. Пострадавших нет.
Причина остановки канатной дороги устанавливается.
На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления ГСЧС в Крыму.
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