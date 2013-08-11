В Ялте на канатной дороге застряли около 70 человек

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил источник в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

«Причина поломки (канатной дороги – УНИАН) пока не известна. Висят два вагончика по 35 человек. Сейчас проходит спасательная операция», - сказал собеседник агентства.

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Как сообщалось, канатная дорога на Ай-Петри пользуется большой популярностью у туристов, которые поднимаются по ней, чтобы насладиться видами горного Крыма.