МИД проверяет, есть ли украинцы среди пострадавших в ДТП на юге Франции

Об этом УНИАН сообщили в МИД Украины.

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Как сообщал УНИАН, автобус компании Eurolines, в салоне которого находились 44 пассажира и три водителя, следовал из французского Марселя в испанский город Мурсия. Сегодня около 01.30 по местному времени автобус съехал с трассы в департаменте Од и упал из высоты нескольких метров.

Два человека - гражданка Испании и, вероятно, гражданин Франции - погибли на месте аварии, еще около 30 получили травмы, трое находятся в критическом состоянии.

Национальности пассажиров автобуса уточняются, однако, по данным издания Nouvel Observateur, в транспортном средстве находились россияне, украинцы, французы и испанцы. Водители автобуса - француз, испанец и украинец.