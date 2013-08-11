МИД проверяет, есть ли украинцы среди пострадавших в ДТП на юге Франции
Министерство иностранных дел Украины проверяет информацию относительно пострадавших в ДТП с автобусом во Франции.
Об этом УНИАН сообщили в МИД Украины.
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Как сообщал УНИАН, автобус компании Eurolines, в салоне которого находились 44 пассажира и три водителя, следовал из французского Марселя в испанский город Мурсия. Сегодня около 01.30 по местному времени автобус съехал с трассы в департаменте Од и упал из высоты нескольких метров.
Два человека - гражданка Испании и, вероятно, гражданин Франции - погибли на месте аварии, еще около 30 получили травмы, трое находятся в критическом состоянии.
Национальности пассажиров автобуса уточняются, однако, по данным издания Nouvel Observateur, в транспортном средстве находились россияне, украинцы, французы и испанцы. Водители автобуса - француз, испанец и украинец.