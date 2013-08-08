Миграционная служба: В Украине нет очередей на получение загранпаспортов

Об том заявил журналистам во время брифинга руководитель пресс-службы Государственной миграционной службы Украины Сергей Гунько.

Таким образом, соответствующее поручение правительства, которое озвучил первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов, выполнено и Миграционная служба работает в штатном режиме.

"Очередей при подаче документов на оформление заграничного паспорта и на получение документов у нас практически нет - во всех подразделениях по стране. Действительно, в июле в связи с тем, что изменился изготовитель паспортов, у нас была технологическая пауза. Но сегодня Миграционная служба работает в штатном режиме", - отметил Сергей Гунько.

Он обратил внимание, что в таких крупных городах, как Киев, Харьков, Одесса, Львов, Днепропетровск, ранее было подано много заявлений, потому в них встречаются редкие случаи, когда люди еще не получили документы. "Но в ближайшее время это все будет урегулировано", - подчеркнул руководитель пресс-службы.

Он добавил, что сегодня в Украине изготавливается больше загранпаспортов, чем подается заявлений на них. Так, в среднем по стране ежедневно подается около 4 тысяч заявлений. При этом по состоянию на 6 августа в территориальные подразделения Миграционной службы каждый день отправляется около 8000 паспортов, что в два раза превышает количество заявок.

Напомним, что Государственный центр персонализации документов, который оформляет загранпаспорта, работает сегодня в круглосуточном режиме и персонализирует все бланки, поступающие с ГП "Полиграфкомбинат "Украина".

В настоящее время в территориальные органы Государственной миграционной службы Украины доставлено почти 100 тысяч заграничных паспортов, изготовленных с применением бланков ГП "Полиграфкомбинат Украина".