СМИ: С аварией на «Стироле» женщина связывает внезапную смерть своего ребенка

Как сообщает местный сайт Gorlovka.ua, утром 7 августа, после аварии на аммиачном заводе концерна «Стирол», 26-летняя Ольга Кондратьева, мама троих детей, обнаружила, что ее 2-месячный сын умер. Она связывает внезапную смерть ребенка с аварией на предприятии, потому что еще 6 августа он был здоров, но в своем заключении медики указали, что малыш умер от отека легких.

«Я проснулась сегодня (7 августа) в 6 утра, Родион уже не дышал. Когда взяла малыша на руки, у него изо рта пошла пена, а из носика выступила сукровица», - рассказала журналистам издания Ольга.

Она отметила, что сразу вызвала скорую помощь, затем приехали и сотрудники правоохранительных органов. Спустя несколько часов в морге провели вскрытие малыша. По словам Ольги, предварительные заключения после вскрытия отправлены на экспертизу в Донецк, а результат станет известен спустя месяц.

«Предварительной версией медиков стало заключение о «внезапной смерти», мол, ребенок задохнулся во сне, когда переворачивался. Я на 100% уверена, что смерть как-то связана с выбросом на «Стироле», - заявила женщина. При этом она уточнила, что накануне ребенок вел себя хорошо, был бодрым и здоровым. «Вчера мы как обычно играли с Родионом, он не капризничал, а наоборот, был активным. Кушали мы только манную кашу, - рассказала мать мальчика, - Об аварии мы узнали не сразу. С утра на улице был туман, а в обед мне позвонил муж и сказал о выбросе. Я не придала сообщению особого значения. Перед сном мы с сыном посмотрели мультики по телевизору, и я уложила его спать в кроватку. Около часа ночи, когда я проснулась, он был еще жив. Я открыла глаза, поцеловала его. Он мне еще ручкой помахал».

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По словам мужа этой женщины, 19 июля они были на осмотре у педиатра и никаких отклонений у ребенка врачи не заметили.

После гибели малыша в семье осталось двое детей - 6-летняя Лиза и 4-летняя Софийка.

Мать со слезами на глазах говорит, что недавно крестили Родиона, а 8 августа будут хоронить.

Как сообщал УНИАН, на Горловском химическом заводе концерна «Стирол» авария на аммиакопроводе произошла 6 августа во время планового капитального ремонта. На трубопроводе произошла разгерметизация, и произошел выброс жидкого аммиака. Пять сотрудников цеха погибли, еще 24 - были госпитализированы с ожогами и отравлением, еще один работник находится на стационарном лечении. Сегодня, 8 августа, в реанимации умер один из пострадавших.

По информации Донецкой облгосадминистрации, для контроля за ситуацией на предприятии привлечены соответствующие службы - постоянно проводятся замеры санитарно-экологического состояния воздуха, грунта и воды, которые свидетельствуют, что все параметры находятся в пределах нормы. По информации властей, никакой угрозы для жизни, здоровья жителей Горловки и работников предприятия нет.