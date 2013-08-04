В Ивано-Франковской области неизвестные избили спасателей, тушивших пожар

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил в.и.о. начальника Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области Игорь Оксентюк.

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По его словам, сегодня в Калуше в 6.44 поступило сообщение о пожаре на объекте административного здания бывшего рудника «Новый Голинь» ОАО «Ориана» Калушской промышленной зоны. Спасатели потушили пожар в 7.35 и проводили другие ликвидационные действия согласно регламенту. В это время на место происшествия пришли трое парней, которые начали бросать камнями в спасателей, нецензурно выражаться и бить палками с гвоздями.

По мнению Оксентюка, «это беспрецедентный случай», когда бьют пожарных. По его словам, нападавшие были «неадекватными, под действием алкоголя или наркотиков».

Вызванный наряд милиции задержал двух местных жителей 21 и 22 лет, третьего ищут, но его личность установлена.

Областное управление МВД проводит расследование по ст. 345 п.2 Уголовного кодекса Украины (умышленное причинение работнику правоохранительного органа побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей). Санкцией статьи предусмотрено до 5 лет лишения свободы.

Командир пожарной бригады, 35-летний мужчина, который больше всех пострадал, был доставлен в медицинское учреждение, где ему сделали необходимые процедуры и он будет находиться на амбулаторном лечении.