Биометрические паспорта помогут с безвизовым режимом с ЕС, - Европарламент

Новый тип документов позволит существенно ускорить процедуру получения виз гражданами Украины, поскольку облегчит обработку информации о людях - рассказал в эксклюзивном комментарии телеканалу БТБ депутат Европарламента, член Комитета по международным отношениям Андрей Ковачев.

"В первую очередь биометрические паспорта нужны, чтобы выполнить технические требования и начать переговоры о безвизовом режиме между Украиной и ЕС. Владелец такого паспорта получит возможность намного скорее получить европейскую визу, поскольку его данные можно будет быстрее обработать", - пояснил представитель Европаламента.

Ковачев также отметил,что сейчас и в странах ЕС все более широко используются биометрические паспорта.

Напомним, недавно во время посещения полиграфического комбината "Украина" первый вице-премьер Сергей Арбузов заявил, что предприятие сможет начать выпуск биопаспортов уже до 1 октября текущего года.