Во Львове Крещение Руси отметят без деления на конфессии

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской ОГА, соответствующую Программу мероприятий подписал председатель областной государственной администрации Виктор Шемчук.

В рамках мероприятий, 28 июля в центре Львова, на площади у памятника Тарасу Шевченко, в 12.00 начнется общая межконфессиональная Служба Божья.

Затем камерный хор «Глория» выступит с духовно-художественной программой.

Справка УНИАН. День Крещения Руси отмечается 28 июля - в православном церковном календаре (по старому стилю 15 июля) в день памяти равноапостольного князя Владимира (960-1015).

С 2007 года ежегодное празднование Дня Крещения Руси возрождено по инициативе Международной общественной организации «День Крещения Руси».