Во Львове Крещение Руси отметят без деления на конфессии
05:33, 27 июля 2013Общество
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Во Львове 28 июля состоятся мероприятия по случаю празднования 1025-летия крещения Киевской Руси.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской ОГА, соответствующую Программу мероприятий подписал председатель областной государственной администрации Виктор Шемчук.
В рамках мероприятий, 28 июля в центре Львова, на площади у памятника Тарасу Шевченко, в 12.00 начнется общая межконфессиональная Служба Божья.
Затем камерный хор «Глория» выступит с духовно-художественной программой.
Справка УНИАН. День Крещения Руси отмечается 28 июля - в православном церковном календаре (по старому стилю 15 июля) в день памяти равноапостольного князя Владимира (960-1015).
С 2007 года ежегодное празднование Дня Крещения Руси возрождено по инициативе Международной общественной организации «День Крещения Руси».
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